بالصور.. إصابة طفل باختناق في حريق مطبخ بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

اندلع حريق بمطبخ شقة سكنية بالدور الثاني، اليوم الاثنين، مما أدى إلى إخلاء 22 شخصاً من سكان العمارة الواقعة بحي الحلقة الشرقية بالطائف، وإصابة طفل باختناقٍ بسبب الدخان الناتج عن الحريق.

وتلقى الطفل العلاج اللازم بالموقع من قِبل مُسعفي الهلال الأحمر، وحالته مستقرة؛ فيما قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن بلاغاً ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرّمة، صباح اليوم الاثنين، عن الحريق.

وأشار ” الشريف ” إلى أنه تمّ تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع، لافتًا إلى أن الحريق ناتج من تماس كهربائي، وأنه قد تم إنهاء الحالة.