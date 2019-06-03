بالفيديو.. مجدي يعقوب: الحزن الشديد يؤثر على القلب ويقصر عمر الإنسان

القاهرة(صدى):

كشف أسطورة الطب في العالم وأشهر جراحي القلب البروفيسور المصري مجدي يعقوب، عن خطورة الحزن الشديد على صحة القلب الذي يضعه تحت ضغط وإجهاد كبير، ما قد يؤدي إلى ما يشبه انفجاره.

وأكد الدكتور مجدي يعقوب أن هناك دراسات علمية أشارت إلى أن الحزن يقصّر عمر الإنسان بينما السعادة تطيله بإذن الله؛ قائلًا فيحديثه لبرنامج ” صباح العربية ” : ” هناك أبحاث علمية تشير إلى أن السعادة تطيل العمر وأن الحزن يقصّره “.

وأشار إلى أن العمل المكثف والضغط لا يؤثران بقدر تأثير الحزن: ” لو حدث للإنسان حزن شديد جداً يصبح القلب تحت ضغط شديد ولإجهاد كبير وكأنه سينفجر! “؛ محذرًا من خطورة أمراض القلب التي تعد السبب الرئيسي للوفيات في العالم أكثر من مرض السرطان والأمراض الأخرى.