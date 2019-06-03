المجلس العسكري بالسودان: لم نفض الاعتصام بالقوة

الخرطوم(صدى):

كشف الفريق شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري لـ ” سكاي نيوز عربية ” ، أن القوات السودانية لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، بل استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرًا على أمن المواطنين.

وعن ذلك، قال ” كباشي ” : ” هناك منطقة تسمى كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهددًا أمنيًا كبيرًا لمواطنينا ” .

حيث أوضح أن الجيش والمواطنين اتفقوا على أن هذه المنطقة تمثل خطرًا وتؤثر أيضًا على أمن الثوار في منطقة الاعتصام؛ لذا قررت السلطات المعنية التحرك صوب هذه المنطقة.

وفيما يتعلق بفض الاعتصام بالقوة، قال ” كباشي ” : ” لم نفض الاعتصام بالقوة، فالخيم موجودة والشباب يتحركون بحرية.. الذي تم تحرك عسكري خارج منطقة الاعتصام ” .