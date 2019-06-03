تعيين 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من 2019

علي القحطاني(صدى):

أعلن وزير العمل والتنمية الإجتماعية احمد الراجحي عن نتائج جهود الوزارة في مجال توطين الوظائف خلال الأربع اشهر الأولى من العام الجاري 2019 .

وكشف وزير العمل عن تعيين 64 الف مواطن ومواطنة بالقطاعين العام والخاص خلال تلك الفترة ، مؤكداً استمرار ضخ الكوادر الوطنية في مختلف مواقع العمل .

واضاف ان الوزارة ستواصل متابعة المبادرات والإتفاقيات الموقعة مع عدة جهات ، لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 ، والقضاء على اي نسبة بطالة بين المواطنين .