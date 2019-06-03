تعيين 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من 2019
أعلن وزير العمل والتنمية الإجتماعية احمد الراجحي عن نتائج جهود الوزارة في مجال توطين الوظائف خلال الأربع اشهر الأولى من العام الجاري 2019 .
وكشف وزير العمل عن تعيين 64 الف مواطن ومواطنة بالقطاعين العام والخاص خلال تلك الفترة ، مؤكداً استمرار ضخ الكوادر الوطنية في مختلف مواقع العمل .
واضاف ان الوزارة ستواصل متابعة المبادرات والإتفاقيات الموقعة مع عدة جهات ، لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 ، والقضاء على اي نسبة بطالة بين المواطنين .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25966 ] نشر منذ 6 دقائق
ممتاز جدا والمهم متابعة الوزارة لاداراتها التابعه لها في مناطق المملكه والتأكد ان موظفيها يقومون بأداء عملهم بأخلاص