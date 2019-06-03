  • الإثنين 3

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تعيين 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من 2019

تعيين 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من 2019

تعيين 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من 2019
علي القحطاني(صدى):

أعلن وزير العمل والتنمية الإجتماعية احمد الراجحي عن نتائج جهود الوزارة في مجال توطين الوظائف خلال الأربع اشهر الأولى من العام الجاري 2019 .

وكشف وزير العمل عن تعيين 64 الف مواطن ومواطنة بالقطاعين العام والخاص خلال تلك الفترة ، مؤكداً استمرار ضخ الكوادر الوطنية في مختلف مواقع العمل .

واضاف ان الوزارة ستواصل متابعة المبادرات والإتفاقيات الموقعة مع عدة جهات ، لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 ، والقضاء على اي نسبة بطالة بين المواطنين .


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25966 ] نشر منذ 6 دقائق

ممتاز جدا والمهم متابعة الوزارة لاداراتها التابعه لها في مناطق المملكه والتأكد ان موظفيها يقومون بأداء عملهم بأخلاص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *