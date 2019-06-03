خطة جديدة لاستخدام الهياكل الخفيفة بسيارات البيك أب

أميرة خالد(صدى):

بدأت خامات الهياكل الخفيفة ” الألومنيوم وألياف الكربون ” في الوصول لسيارات البيك أب؛ وذلك بسبب ارتفاع معايير كفاءة استهلاك الوقود والرغبة في جعل السيارات أخف.

وفي هذ السياق، كشفت التوقعات أن الحديد سيمثل 62% فقط من وزن السيارات الجديدة بحلول عام 2025، وذلك بدلاً من 70% في 2015.

وبناءً على ذلك، بدأت شركات صناعة الجديد البدء في تطوير خامات أخف وزناً وتقنيات صناعة جديدة، وهو ما قامت شركة Nippon Steel باستعراضه سابقاً هذا العام عبر نموذج NSafe الاختباري لهياكل السيارات المستقبلية.

حيث يستخدم 6 درجات مختلفة من الحديد، والتي كان بعضها أقوى بفارق كبير من الخامات التقليدية المستخدمة بالسيارات؛ ما يسمح للشركة بخفض الوزن في أجزاء أخرى من المركبات.

بينما تعمل Nippon Steel على تقنيات أخرى تتضمن دمج الحديد بكميات ضئيلة من البلاستيك بشكل تجريبي، دون معرفة إن كانت أي من هذه الخامات والتقنيات ستصل للسيارات الإنتاجية أم لا.