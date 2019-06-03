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” الطفل الباكي ” .. بالون يسخر من ترامب بلندن

” الطفل الباكي ” .. بالون يسخر من ترامب بلندن
لندن(صدى):

يستمر الاستهزاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ ” لندن ” للعام الثاني على التوالي، حيث كشف ناشطون أن بالون ” الرضيع ترامب ” سٌيلحق مجددًا خلال زيارة ” ترامب ” .

وعن التفاصيل، أوضح الفريق المنظم لفعالية البالون، أنه سيحلق قرب مواقع من المقرر وجود ” ترامب ” فيها؛ وذلك خلال الزيارة، حيث يبلغ ارتفاع البالون 6 أمتار ويصور ترامب أنه طفلاً غاضبًا يرتدي حفاضة.

وأضاف: ” سيبذل ترامب ما في وسعه خلال الزيارة للابتعاد عن العامة خلال الزيارة، لكن الطفل المحلق سيوصل رسالة تضامن واضحة جدا للذين تأثروا بسياساته الخسيسة ” .

ويستعد ترامب وزوجته ميلانيا لزيارة بريطانيا في الفترة بين الثالث والخامس من يونيو، وسيتخلل الزيارة ترتيبات فخمة منها إقامة مأدبة سخية في قصر بكنجهام.


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