طرق بسيطة لتنظيف وتلميع النجف قبل العيد

أميرة خالد(صدى):

تسعى السيدات في هذه الأوقات لتلميع كل أغراض المنزل قبل أيام عيد الفطر والتي منها زجاج وكريستال النجف، ولكن قد يكون الأمر صعبًا على البعض لصعوبة تحريك النجف من مكانه؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز النصائح التي يمكن اتباعها لتليمع ” النجف ” .

– فصل التيارات الكهربائية قبل البدء في تنظيف وتلميع النجف.

– تجنب استخدام المنظفات الكيميائية المركزة عند تنظيف وتلميع النجف بأنواعه؛ وذلك حتى لا يفسد ويغير من لمعته مع تفاعلات هذه الكيماويات.

– توجيه المنظفات على الكريستال أو الدلايات الزجاجية في النجف المراد تلميعها، مع الابتعاد تمامًا عن أي حوامل معدنية حتى لا تصل لها السوائل والمنظفات وتصدأ.

– يجب البدء بمسح وإزالة ما يوجد على النجف من أتربة واتساخات، لأن تواجدها يصعب تلميع النجف سريعًا بل يتراكم ويزداد مع المياه.

– تنظيف النجف بقطعة قماش ناعمة مغموسة في خليط من الخل وسائل منظف مخفف مع كوب ماء، ومن ثم تلمع كل قطعة من الكريستال في النجف وتمسح بفوطة نظيفة ثم تترك لتجف.

– تلميع النجفة بسائل تلميع الزجاج باستخدام البخاخ، ثم تسمح وتجفف بفوطة ناعمة مببلة بالقليل من المياه.