حقيقة البدء في تطبيق مشروع ” السوار الإلكتروني ” كعقوبة بديلة

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للسجون حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عن البدء في تطبيق مشروع ” السوار الإلكتروني “كعقوبة بديلة.

ونفت ” السجون ” ما تردد بهذا الشأن، وقالت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” إشارة إلى ماتم تداوله عن مشروع السوار الإلكتروني والبدء في استخدامه كعقوبة بديلة نود الإيضاح أنه مازال في طور التجربة ” .

وأضافت: ” سيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية ” .

يُذكر أن هذه العقوبة البديلة تٌتيح للمحكومين قضاء محكومياتهم في تقديم خدمات اجتماعية أو غيرها يستفيد منها المجتمع والمحكوم نفسه، وتساعده على الاندماج في المجتمع إلى جانب تقليل الضغط على السجون.

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