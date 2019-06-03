أسباب ترحيب المضيفات بالمسافرين وأيديهم خلف ظهورهم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يرحب أفراد طاقم الطيران بالمسافرين وهم واضعين أيديهم خلف ظهورهم، فربما أثارت هذه الإشارة الكثير من التساؤلات لدى بعض المسافرين.

ويرجع ذلك إلى قيام أعضاء طاقم الطيران بحساب عدد الركاب أثناء صعودهم للطائرة باستخدام عداد؛ وذلك من أجل أن يتحلوا بالحذر واللباقة أثناء الترحيب بك على متن الرحلة.

حيث يقومون بوضع الجهاز الصغير خلف ظهورهم، ولا يمكن للطائرة الإقلاع قانونيًا من دون التأكد من أن عدد الركاب صحيح، لهذا تجد أفراد طاقم الطيران أحيانًا يتجولون على طول الممر وهم ينقرون على العداد.