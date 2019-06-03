الذهب يبلغ أعلى مستوى في شهرين بفضل الإقبال على الملاذ الآمن

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، لأعلى مستوى في أكثر من شهرين في الوقت الذي أثار فيه تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية على المكسيك المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي ودفع المستثمرين صوب المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1311.24 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 27 مارس عند 1312.60 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1316.20 دولار للأوقية.