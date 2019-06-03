بالفيديو.. حشود ضخمة في دوريات الكرة بـ ” تهامة عسير ” ومطالب بالإهتمام

ماجد محمد(صدى):

أثارت دوريات كرة القدم الرمضانية في منطقة تهامة عسير اهتمام الآلاف من الشياب الذين حرصوا على تشجيع المواهب الفذّة خاصة ً في محافظة محايل عسير .

وأظهر مقطع فيديو متداول الحشود الجماهيريه وسط عشرات السيارات التي أقلت المشجعين ، والتنظيم المبهر للدوريات .

وكان نهائي بطولة المتحد في سحر العاصم بمحافظة محايل عسير حضول اكثر من 7آلاف مشجع فضلاً عن آخرين ظلوا خارج الملعب لعدم توفر أماكن .

وطالب المشجعون بضرورة الإهتمام بملاعب واندية منطقة تهامة وتسليط الضوء على تلك الدوريات .

واوضحوا ان هناك ثلاث اندية بالمنطقة هي نادي الفاروق بالمجاردة ، ورجال ألمع ، ونادي الشهيد بمحايل ، فيما لا توجد منشأة رياضية نموذجية لخدمة الأندية بمحافظات المنطقة ، خاصةً مع ظهور العديد من المواهب التي تستحق الرعاية والإهتمام .