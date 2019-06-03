بالفيديو.. حشود ضخمة في دوريات الكرة بـ ” تهامة عسير ” ومطالب بالإهتمام
أثارت دوريات كرة القدم الرمضانية في منطقة تهامة عسير اهتمام الآلاف من الشياب الذين حرصوا على تشجيع المواهب الفذّة خاصة ً في محافظة محايل عسير .
وأظهر مقطع فيديو متداول الحشود الجماهيريه وسط عشرات السيارات التي أقلت المشجعين ، والتنظيم المبهر للدوريات .
وكان نهائي بطولة المتحد في سحر العاصم بمحافظة محايل عسير حضول اكثر من 7آلاف مشجع فضلاً عن آخرين ظلوا خارج الملعب لعدم توفر أماكن .
وطالب المشجعون بضرورة الإهتمام بملاعب واندية منطقة تهامة وتسليط الضوء على تلك الدوريات .
واوضحوا ان هناك ثلاث اندية بالمنطقة هي نادي الفاروق بالمجاردة ، ورجال ألمع ، ونادي الشهيد بمحايل ، فيما لا توجد منشأة رياضية نموذجية لخدمة الأندية بمحافظات المنطقة ، خاصةً مع ظهور العديد من المواهب التي تستحق الرعاية والإهتمام .
ابو صالح[ عدد التعليقات: 1130 ] نشر منذ 24 دقيقة
منطقة عسير بالتحديد في ابها نتمني من هيئة الرياضة انشاء استاد كبير وضخم مثل الدرة والجوهرة لتكون مكان جذب سياحي كبير للمنطقة واقامة بعض مباريات الدوري والكاس والمسابقات القارية والعالمية فيها لما تمتاز اجوائها الرائعة صيفا باللاعتدال والبروده والغائمة وتساقط الامطار والثلوج مثل الاجواء الاروربية بطريقة O B T
بحيث تتكفل عدة شركات محلية وعالمية بانشائها ولا تتحمل الدولة تكاليف انشائها
عوافي[ عدد التعليقات: 2068 ] نشر منذ 18 دقيقة
ماشاء الله …