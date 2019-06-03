تكريما له.. وزارة الثقافة تطلق اسم طلال مداح على مسرح المفتاحة

الرياض(صدى):

قام وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بإطلاق اسم الفنان الراحل طلال مداح على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في أبها ” قرية المفتاحة ” .

وجاءت هذه الخطو تكريماً لمسيرته الفنية في تاريخ الأغنية السعودية، حيث تسلمت الوزارة مسؤولية الإشراف على المركز وتشغيله وصيانته في الثالث من مايو المنصرم.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير القرية التي تعد قيمة ثقافية وطنية مهمة، وإحياء فعالياتها بالتكامل مع إمارة منطقة عسير.