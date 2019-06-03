أحمد عمارة: قصر ” الولاية ” على الذكور فقط أفقد المجتمع أشياء كثيرة

علي القحطاني(صدى):

أكد استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية الدكتور أحمد عمارة، أن اقتصار كلمة الولاية على الذكور فقط أمر غير صحيح.

وقال عمارة خلال لقاءه ببرنامج ” مجموعة إنسان ” : ” قصر كلمة الولاية على الذكور فقط أفقد المجتمع أشياء كثيرة جدًا، والبعض يستغلون الموضوع بطريقة سلبية ” .

وأضاف: ” اقتصار الولاية على الذكور فقط جعل البعض يستغل الدين للسيطرة على الأنثى ” ،مضيفًا: ” ولي الأمر هو من يتولى الأمر أيًا كان جنسه ” ،ضاربًا مثل بأنه من الممكن أن يكون قائد الطارة أنثى فحينها تكون هي ولية الأمر بالطائرة وعلينا الالتزام بأوامرها، وكذلك القاضية، وغيرها من المناصب التي من الممكن أن تتولاها الأنثى وتصبح هي ولية الأمر.

يذكر أن أحمد عمارة حاصلا على شهادات علمية في مجالات الباراسيكولوجي والميتافيزيقيا والطاقة الحيوية وعلم النفس المعرفي، وغالبًا ما يربط تلك العلوم بالأديان والشريعة الإسلامية مستشهداً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومستنداً إلى العلوم التي تلقاها خلال دراسته في الأزهر وفي جامعة الإمام محمد بن سعود.