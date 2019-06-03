القبض على وافد كتب آيات قرآنية على حذائه بجازان

تركي السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية في جازان، أمس الأحد، في إلقاء القبض على وافد من جنسية عربية، كتب آيات قرآنية على حذائه.

ووجد على حذاء المتهم آيات من سورة البقرة، وسورة الفلق، بينما كان يتجول في أحد مساجد محافظة أبو عريش.

وتم إيداع المتهم في قسم التوقيف بمركز الشرطة، وجاري إحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.