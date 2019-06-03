  • الإثنين 3

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. القبض على وافد كتب آيات قرآنية على حذائه بجازان

القبض على وافد كتب آيات قرآنية على حذائه بجازان

القبض على وافد كتب آيات قرآنية على حذائه بجازان
تركي السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية في جازان، أمس الأحد، في إلقاء القبض على وافد من جنسية عربية، كتب آيات قرآنية على حذائه.

ووجد على حذاء المتهم آيات من سورة البقرة، وسورة الفلق، بينما كان يتجول في أحد مساجد محافظة أبو عريش.

وتم إيداع المتهم في قسم التوقيف بمركز الشرطة، وجاري إحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 578 ] نشر منذ 47 دقيقة

الله لايوفقه الساحر

[ عدد التعليقات: 75117 ] نشر منذ 44 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, ايش صاير باالبشر ……………….؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *