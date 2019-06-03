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  3. بن سحيم: ” مبروك للمعتمرين القطريين وإن كره الظالمون “

بن سحيم: ” مبروك للمعتمرين القطريين وإن كره الظالمون “

بن سحيم: ” مبروك للمعتمرين القطريين وإن كره الظالمون “
طلال الضوي(صدى):

بارك رئيس المعارضة القطرية الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، اليوم الأثنين، للمعتمرين من أبناء بلده، وتدفقهم على المملكة رغم أنف ” الحمدين ” ومحاولاته البائسة لعرقلة أداء القطريين لمناسك الحج والعمرة.

وقال بن سحيم: ” أبارك للمئات من إخواني القطريين الذين يتدفقون تباعاً لأداء العمرة طاعة لربهم وإن كره الظالمون الذين نصبوا لهم المصائد، اللهم تقبل منهم ونجهم من كيد المتربصين ” .

ووجه رئيس المعارضة القطرية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على عنايتهما بضيوف الرحمن، وتسهيلهما كل عقبة أمامهم.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 27 دقيقة

في السفارة احبسوه
و بالكيس اخنقوه
و بالمنشار قطعوه
و بالاسيد ذوبوه
و باقياه في الفرن احرقوه
وفي البحر رماده ذروه
و الأسماك الصغيره تفتوه

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