النصر يقترب من مقهوي الأهلي و بوادر أزمة بين الناديين

خالد يحيي(صدى):

بات لاعب الأهلي حسين المقهوي قريب من الإنتقال للنصر بعد إتفاق مبدئي بين الطرفين ليمثل الفريق لثلاثة مواسم قادمة.

هذا قد يفسر توتر العلاقة بين المقهوي وناديه الاهلي الفترة الماضية رغم التاكيدات الأهلاوية التي تفيد أن اللاعب مرتبط بعقد مع النادي ينتهي في منتصف الموسم بعد القادم ، و أي إنتقال للاعب لابد أن يمر خلال النادي.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة خلال الايام القادمة، وفي حال وقع النصر مع اللاعب دون الرجوع للنادي الأهلي قد تشكل ازمة بين ادارة الناديين ، على غرار إنتقال الحارس محمد العويس للاهلي.