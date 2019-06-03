النصر يقترب من مقهوي الأهلي و بوادر أزمة بين الناديين
بات لاعب الأهلي حسين المقهوي قريب من الإنتقال للنصر بعد إتفاق مبدئي بين الطرفين ليمثل الفريق لثلاثة مواسم قادمة.
هذا قد يفسر توتر العلاقة بين المقهوي وناديه الاهلي الفترة الماضية رغم التاكيدات الأهلاوية التي تفيد أن اللاعب مرتبط بعقد مع النادي ينتهي في منتصف الموسم بعد القادم ، و أي إنتقال للاعب لابد أن يمر خلال النادي.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة خلال الايام القادمة، وفي حال وقع النصر مع اللاعب دون الرجوع للنادي الأهلي قد تشكل ازمة بين ادارة الناديين ، على غرار إنتقال الحارس محمد العويس للاهلي.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 971 ] نشر منذ 15 دقيقة
بات لاعب الأهلي حسين المقهوي قريب من الإنتقال للنصر بعد إتفاق مبدئي بين الطرفين ليمثل الفريق لثلاثة مواسم قادمة جات علي المقهوي طيب نسيتو قضية العويس وانتقاله للاهلي وما صاحبه من ضجة اعلامية في الصحف والفضائيات والسوشل ميديا ولا انتقال ابو كلبشة اسامة هوساوي من الهلال للاهلي ومن ثم عودته مرة اخري للهلال واخيرا انتقل للوحده وختم حياته الرياضية بهدواء لااعتزال ولا تكريم ولا هم يحزنون زيه زي السهلاوي كانو نجوم في الاخضر وانتهت حياتهم الرياضية بكل هدوء