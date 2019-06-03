خدمة مجانية من ” المطار ” لتغيير رحلات من حجزوا إلى تركيا

عادل الحربي(صدى):

بالتزامن مع رغبة العديد من المسافرين في العدول عن السفر إلى تركيا، أعلن تطبيق ” المطار ” عن إمكانية تعديل حجوزات المسافرين إلى تركيا إلى أي جهة أخرى مجانًا.

وأوضح التطبيق أنه يمكن أيضًا لمن حجزوا إلى تركيا استرجاع المبلغ في حال كان الحجز غير مسترد.

وقال الحساب الرسمي للتطبيق: ” إلى عملائنا في تطبيق المطار، بناءً على رغبتكم والطلبات المتكررة التي وصلتنا منكم نود إبلاغكم بمبادرتنا لكل الذين حجزوا إلى تركيا، ويرغبون بتغيير حجزهم تواصلوا معنا لنقوم بتغيير حجوزاتكم مجانًا إلى أي وجهة أخرى أو حتى استرجاع مبالغ حجزكم ” .

يذكر أن غرفة الرياض قد خاطبت مكاتب السياحة والسفر لتسهيل إجراءات الراغبين بتعديل حجوزاتهم إلى تركيا وتغيير وجهتهم إلى دول صديقة.

ويعود بحث المواطنين عن خيارات أخرى للسفر غير تركيا، إلى عدم وجود اطمئنان وأمان للسائح في ظل الحملات الإعلامية التركية العدائية ضد المملكة.

وتم تسجيل مئات الحالات لسياح سعوديين، من العائلات والأفراد، عدلوا من وجهتم في صيف هذا العام عن السفر إلى تركيا، إلى دول أخرى معروفة بتميزها الطبيعي وتطورها الحضاري، وكذلك ترحيبها بسياح المملكة.

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