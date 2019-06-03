الشاعر خالد المريخي يعلن اعتزاله من أمام البيت الحرام

أميرة خالد(صدى):

أعلن الشاعر الغنائي خالد المريخي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأثنين، اعتزاله الشعر الغنائي.

وقال خالد المريخي: ” اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي ” .

وسأل المريخي الله الثبات والمغفرة، وحسن الخاتمة، مستشهدًا بقول الله تعالى: ” إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ” .

يذكر أن للمريخي قاعدة جماهيرية، وقد اشتهر اسمه في منتصف التسعينات على الساحة الشعرية.

وتصدر المريخي أغلفة المجلات الشعبية، وعكس نظرية إن الشاعر هو من يبحث عن الصحفي لينشر له قصيدة.