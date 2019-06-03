بالفيديو.. حقيقة اقتحام امرأة مرتدية ” حزام ناسف ” لمسجد بالكويت
تداولت أنباء حول اقتحام امرأة مرتدية حزامًا ناسفًا، لمسجد بالكويت بمنطقة الدوحة.
ومن جانبه نفت مصادر صحة ماتم تداوله، مؤكدة عدم صحة المقطع المتداول، وأن بلاغًا كاذبًا قد ورد عن وجود امراة ترتدي حزامًا ناسفًا في مسجد في الدوحة بالكويت استنفر الأجهزة الأمنية.
وأوضحت أن إحدى النساء أخذت تصرخ بأن هناك امرأة تلبس حزام ناسف، وبحضور الشرطة لم تجد شيء.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من وزارة الداخلية الكويتية.
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 39 دقيقة
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