السعودية للكهرباء تعوض مشتركيها المتأثرين بالانقطاعات في المنطقة الجنوبية
قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران, ومنطقة الباحة، وذلك بحسم 25 بالمائة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019 م وذلك التزاما من الشركة السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.
وكررت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها الأعزاء جراء ما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية على أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وما نتج عن ذلك من معاناة المشتركين الأعزاء في هذا الشهر الكريم .
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 31 دقيقة
يعني شركة الكهرباء مثل البقره التي ماتدر الا تلوي انها ؟!
قبحك الله من شركه وبقية الشعب اللي فواتيرهم اكثر من رواتبهم ماعندكم نيه تنظرون في وضعهم ؟؟
حسبي الله ونعم الوكيل !!!