الجهني: عيد الفطر الأربعاء..والدول التي لا تشترط رؤية الهلال عيدهم الثلاثاء

علي القحطاني(صدى):

بالتزامن مع الجدل المثار حول يوم عيد الفطر المبارك، والأقاويل المتباينة بين كونه يوم الثلاثاء القادم أم الأربعاء، حسم خبير الطقس زياد الجهني الجدل.

وقال الجهني، إننا نهتم بالرؤية الشرعية للهلال في تحديد الصيام والفطر، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا ” .

وأضاف: ” نحن نطبق هذا الحديث تطبيقًا سليمًا مع الاستعانة بوسائل العلم والتكنولوجيا التي يمكنها تحديد مواقيت ولادة الأهلّة بالدقة المتناهية ” .

وأوضح أنه فلكيا ورقميا رمضان ناقص بـ 29 يومًا، والثلاثاء هو غرة شوال في الدول التي لا تشترط رؤية الهلال، وتعتمد على الأرقام الفلكية فقط.

بينما في الدول التي تضع رؤية الهلال شرطًا لإعلان غرة شوال، أكد أنه سيكون فيها رمضان كاملاً بثلاثين يومًا، بسبب غروب الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين مباشرة، وتعتبر رؤيته شبه مستحيلة بسبب اختفائه في أشعة الشمس.