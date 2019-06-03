الجهني: عيد الفطر الأربعاء..والدول التي لا تشترط رؤية الهلال عيدهم الثلاثاء
بالتزامن مع الجدل المثار حول يوم عيد الفطر المبارك، والأقاويل المتباينة بين كونه يوم الثلاثاء القادم أم الأربعاء، حسم خبير الطقس زياد الجهني الجدل.
وقال الجهني، إننا نهتم بالرؤية الشرعية للهلال في تحديد الصيام والفطر، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا ” .
وأضاف: ” نحن نطبق هذا الحديث تطبيقًا سليمًا مع الاستعانة بوسائل العلم والتكنولوجيا التي يمكنها تحديد مواقيت ولادة الأهلّة بالدقة المتناهية ” .
وأوضح أنه فلكيا ورقميا رمضان ناقص بـ 29 يومًا، والثلاثاء هو غرة شوال في الدول التي لا تشترط رؤية الهلال، وتعتمد على الأرقام الفلكية فقط.
بينما في الدول التي تضع رؤية الهلال شرطًا لإعلان غرة شوال، أكد أنه سيكون فيها رمضان كاملاً بثلاثين يومًا، بسبب غروب الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين مباشرة، وتعتبر رؤيته شبه مستحيلة بسبب اختفائه في أشعة الشمس.
أبو محمد[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ يومين
لا نقول غير اللهم تقبل صيامناوقيامنا ودعائنا واغفر لنا وارحمنا وأرحم مو تانا وموتا المسلمين يا ارحم الراحمين . ما فرقت يوم .. كل عام وانتم بخير .
🐪[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يومين
المفروض يعينوا الجهني رئيس الفلك كلامه مقنع
.[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ يومين
هههههههههههههههههه.
والله حيرتونا .
الفلكي الجهني يقول هنا / العيد يوم الاربعاء
والفلكي خالد الزعاق يقول / العيد يوم الثلاثاء؟؟؟
الزبده تن رمضان جاء بسرعه ومشى بسرعه.
الله يكتب لنا في ليلة القدر مافيه كل خير لنا في الدنيا والآخره يارب.
عوافي[ عدد التعليقات: 2120 ] نشر منذ يومين
يا عيد بأي حال عدت يا عيد …
أحمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
اسلام عليكم . الحساب الفلكي هو أدق شيء و شكراً .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25991 ] نشر منذ يومين
اذا العيد يم الاربعاء فهذا يعني ان شهر شعبان 29 يوم
دقلس[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ يومين
العيد الثلاثاء والكل اجمع على الشي هذا من عقلاء السنه والشيعه