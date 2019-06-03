الثنيان: مصلحة الهلال تتطلب وجود سامي الجابر
أكد قائد الهلال السابق يوسف الثنيان، أن مصلحة النادي تستدعي وجود سامي الجابر بخبراته وتاريخه.
وأعرب الثنيان عن قلقه على الزعيم، من الأوضاع التي يمر بها، مؤكدًا أن أوضاع الهلال لا تسر.
وطالب الثنيان، صالح النعيمة وسامي الجابر بحكم خبرتهما الكبيرة بتولي المسؤلية والتواجد في النادي في أي منصب يستطيعون من خلاله خدمة الفريق.
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ يومين
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
😞[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ يومين
الناجح محارب … وسامي الجابر ابن النادي حاربوه لانه ناجح … حسبي الله ونعم الوكيل في من حاربه وابعده عن الهلال