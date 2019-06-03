الثنيان: مصلحة الهلال تتطلب وجود سامي الجابر

طلال الغامدي(صدى):

أكد قائد الهلال السابق يوسف الثنيان، أن مصلحة النادي تستدعي وجود سامي الجابر بخبراته وتاريخه.

وأعرب الثنيان عن قلقه على الزعيم، من الأوضاع التي يمر بها، مؤكدًا أن أوضاع الهلال لا تسر.

وطالب الثنيان، صالح النعيمة وسامي الجابر بحكم خبرتهما الكبيرة بتولي المسؤلية والتواجد في النادي في أي منصب يستطيعون من خلاله خدمة الفريق.