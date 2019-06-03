ختم القرآن وهطول الأمطار.. روحانية بديعة تسيطر على الحرم النبوي (فيديو)
شهدت مكة هطول الأمطار بكثافة تزامنًا مع ختم القرآن في الحرم النبوي، مما بث حالة من الروحانية بين المصليين.
ورصد فيديو لحظة هطول الأمطار على المصليين المتراصيين الخاشعين إلى الله في أواخر شهر رمضان المبارك.
وتفاعل المصلون مع الأجواء داعيين الله بأن يبلغهم ليلة القدر ويستجيب إلى دعائهم.
تجدر الإشارة إلى أن مكة وعدد من مناطق المملكة شهدت الأيام الماضية عدم استقرار في حالة الطقس،حيث تساقطت الأمطار المصاحبة للأتربة والرياح.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75119 ] نشر منذ 9 ساعات
ماشاء الله تبارك الله ,,
عوافي[ عدد التعليقات: 2022 ] نشر منذ 9 دقائق
ماشاء الله …