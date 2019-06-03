السيسي عن شائعات صفقة القرن : لن نقبل شيئًا لا يريده الفلسطينيون

القاهرة(صدى):

أعلن فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أنه لن يقبل ما لا يرضى عنه الفلسطينيون،وذلك تعليقًا على خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط والتي لم تُعلن بعد.

ونفى السيسي ما تم تداوله أن مصر ” قد تقدّم تنازلات في إطار الخطة الأمريكية، قائلا :“ بتسألوا إيه الحكاية.. والسيسي ناوي على إيه، وهيدي (سيعطي) حاجة لحد .. محدش (لا أحد) يقدر يعمل حاجة غير بيكم… هل تتصوروا إني ممكن أفرط مثلًا ؟.. طيب ليه؟ “.

وخاطب الرئيس المصري أهالي سيناء الذين شاركوا في حفل الإفطار، قائلًا:“ هتسيبوا (ستتركوا) حاجة لحد؟ “.