عائض القرني : فلنأخذ العبرة من ازدحام الحرم الليلة
علق الشيخ عائض القرني، على ازدحام باب الحرم، بالمصلين الذين يتوجهون لأداء صلوات المغرب والعشاء والتراويح والتهجد، ليلة ختم القرآن الكريم.
وقال الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : دخلنا من باب الحرم في زحام شديد كأنه موج البحر، فتذكّرت مشهد العرض الأكبر يوم القيامة عند ملك الملوك سُبحانه، كلٌ يسعى لعتق رقبته، وكلٌ مشغول بنفسه،
وأضاف : فلنأخذ العبرة ولنستفد من العظة، اللهم أحيي قلوبنا، وأنر دروبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا.
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ يومين
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
مغرد[ عدد التعليقات: 724 ] نشر منذ يوم واحد
ويش قصدك