عائض القرني : فلنأخذ العبرة من ازدحام الحرم الليلة

نايف السالم(صدى):

علق الشيخ عائض القرني، على ازدحام باب الحرم، بالمصلين الذين يتوجهون لأداء صلوات المغرب والعشاء والتراويح والتهجد، ليلة ختم القرآن الكريم.

وقال الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : دخلنا من باب الحرم في زحام شديد كأنه موج البحر، فتذكّرت مشهد العرض الأكبر يوم القيامة عند ملك الملوك سُبحانه، كلٌ يسعى لعتق رقبته، وكلٌ مشغول بنفسه،

وأضاف : فلنأخذ العبرة ولنستفد من العظة، اللهم أحيي قلوبنا، وأنر دروبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا.