الجبير يصفع قطر: تحريفهم للحقائق ليس مستغربًا

طلال الضوي(صدى):

علق وزير خارجية المملكة عادل الجبير،منذ قليل على تصريحات دويلة قطر بشأن قمم مكة 2019، ليؤكد على تعمد قطر لتحريف الحقائق.

وقال ” الجبير ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الإجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات! “.

وأضاف وزير الخارجية : ” قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية “.

واختتم تغريداته : ” الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً “.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية القطري أعلن في وقت سابق اليوم عن تحفظهم على بيانين في قمم مكة، لافتًا إلى أنها تحتوي على بنود تتعارض مع سياسيات الدوحة، لتواصل قطر الارتماء في أحضان إيران وتركيا على حساب الأشقا.

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