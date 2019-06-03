تيار الصحوة في ” العاصوف 2 ” يجهز دفعة شباب للقتال في أفغانستان ” فيديو “
شهدت حلقة اليوم الأحد، من مسلسل ” العاصوف 2 ” ، اجتماع تيار الصحوة لإرسال دفعة من الشباب للقتال في أفغانستان.
وتحدث قيادي صحوي عن طريق السفر إلى أفغانستان عبر باكستان، مضيفًا أنه هناك معسكرات للمجاهدين العرب هناك للتدريب ومن ثم الذهاب إلى أرض المعركة.
وأكد عليهم عدم التواصل مع أهلهم، بالقول: ” لا تتواصلون مع أحد حتى أهلكم، لأن بعض الأهالي يرفضون لأنهم لا يدركون المعنى الحقيقي للجهاد، ويقعدون يبكون لأن يأثرون عليكم ” .
استغلال حماس الشباب والدفع بهم لمحرقة الموت #العاصوف#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/wRHpbkIYdC
— MBC1 (@mbc1) June 2, 2019
عيد رمضان[ عدد التعليقات: 2105 ] نشر منذ 37 دقيقة
الدولة كانت ترعي د عم وإرسال المجاهدين لتحرير أرض أفغانستان المسلمه من احتلال الكفار الشيوعي فما هو الخطاء ، المسلسل يتهم الدوله بأنها لم تكن تعلم ما يدور من عمليات و جمع تبرعات مشغولة بالحرب العراقية الإيرانية .