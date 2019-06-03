تيار الصحوة في ” العاصوف 2 ” يجهز دفعة شباب للقتال في أفغانستان ” فيديو “

أميرة خالد(صدى):

شهدت حلقة اليوم الأحد، من مسلسل ” العاصوف 2 ” ، اجتماع تيار الصحوة لإرسال دفعة من الشباب للقتال في أفغانستان.

وتحدث قيادي صحوي عن طريق السفر إلى أفغانستان عبر باكستان، مضيفًا أنه هناك معسكرات للمجاهدين العرب هناك للتدريب ومن ثم الذهاب إلى أرض المعركة.

وأكد عليهم عدم التواصل مع أهلهم، بالقول: ” لا تتواصلون مع أحد حتى أهلكم، لأن بعض الأهالي يرفضون لأنهم لا يدركون المعنى الحقيقي للجهاد، ويقعدون يبكون لأن يأثرون عليكم ” .