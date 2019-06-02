أستاذة جامعية و3 أبناء ضحايا حريق مكة.. الزوج : توفوا صائمين مصلين

نايف السالم(صدى):

نعى زوج الدكتورة عزيزة الضهري أستاذ الفقه المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بجدة، وفاة زوجته و3 من أبنائه، إثر حريق اندلع في شقتهم بحي بطحاء قريش في مكة المكرمة.

وقال الزوج في رسالة ” واتس آب ” : الحمد لله حتى يرضى والحمد لله بعد الرضا والحمد لله على كل حال بقلب صابر محتسب أنعي حبيبتي وأم أولادي ورفيقة دربي وتوأم روحي أم عبدالله عزيزة بنت مطلق الشهري وأبنائي وثمرة فؤادي الدكتور عبدالله والشيخ عاصم والمهندس محمد، الذين وافتهم المنية صباح هذا اليوم الأحد ٢٨ /٩ / ١٤٤٠هـ إثر حريق بيتنا في مكة صائمين مصلين منهم من رجع من اعتكافه بعد الفجر ومنهم من ختم بصلاة الضحى قبل نومه ومنهم من ختم يومه بصلاة الفجر فالحمد لله على كل حال وأسأله تعالى أن يربط على قلبي وقلوب من بقي من أولادي وأن يجبر مصابنا وأن يأجرنا في مصابنا ويعوضنا خيرًا ” إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أصبحت عنهم راض فارض عنهم ” .

وباشرت فرق الدفاع المدني، صباح الاحد، الحريق الذي راح ضحيته 4 أفراد، أم وثلاثة أبناء، حيث تعمل الأم في جامعة جدة أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية، بينما الأبناء الثلاثة أحدهم طالب بالسنة الأخيرة بكلية الطب بجامعة أم القرى والآخر مهندس.

يذكر أنه سيتم ‏ الصلاة على الأم وأبنائها الثلاثة، بعد فجر غدٍ الاثنين بالمسجد الحرام، والدفن في مقبرة الشهداء بالشرائع.