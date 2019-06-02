الشباب يشارك في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الشباب، اليوم الأحد، عن تلقيه خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد العربي لكرة القدم على مشاركة نادي الشباب في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ووجه نادي الشباب الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، برئاسة خالد البلطان، على خلفيه ما يقدمه ” آل الشيخ ” في سبيل النهوض بالرياضة العربية.

وأشاد الشباب بدعم المستشار تركي آل الشيخ لهذه بطولة التي تحظى باهتمام الشباب ورياضي الوطن العربي.