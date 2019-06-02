بالفيديو.. حياة مترفة لكلب منتحل صفة أمير سعودي قبل القبض عليه

واشنطن(صدى):

أسدلت محكمة أمريكية، الستار على قضية انتحار شاب كولومبي لصفة أمير سعودي لمدة 30 عامًا، واستولي على ملايين الدولارات.

وكان الشاب الكولومبي أنتوني غينياك يعيش في ثراء فاحش إثر انتحاله شخصية أمير سعودي، واستيلاءه على 8 ملايين دولار من مستثمرين.

وأبرز تقرير لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، الحياة التي وصل إليها هذا الشاب قبل أن يتم القبض عليه، حيث حكمت المحكمة بسجنه ١٨ عامًا بتهمة الاحتيال.

وأوضح التقرير، أنه يحب اقتناء أفخر السلع في العالم، من ساعات رولكس وأساور كارتييه تقدر بآلاف الدولارات ، ومنزل فاخر في ميامي، ومقتنيات باهظة الثمن يشتريها لكلبه، فضلًا عن عدد كبير من السيارات الفاخرة، عُثر عليها في مقر إقامته.

وأوضحت المحكمة أن المهتم صاحب الـ47 عامًا اعترف أنه كان يقدم نفسه دائمًا كأمير سعودي، بالإضافة إلى انتحاله صفة مسؤول حكومي أجنبي في أحد المرات، إذ تم القبض عليه خلال 2018 ليصدر بحقه الحكم الآن.

كما أشارت إلى أنه نفذ عمليات احتيال بقيمة 8 ملايين دولار وراح ضحيتها فنادق وشركات للائتمان المصرفي ومحلات بضائع ومستثمرون، إّذ تمكن من السكن في أماكن فخمة من خلال الخداع، كما ارتدى ساعات فاخرة وقاد سيارة فيراري بلوحات دبلوماسية، مدعيًا أن رصيده في البنك 600 مليون دولار.

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