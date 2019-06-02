بالصور.. اندلاع حريق في وادي بخيبر بسبب الصواعق الرعدية

نايف السالم(صدى):

شهد وادي الصبيخة بمحافظة خيبر، اليوم الأحد، اندلاع حريق بسبب الصواعق الرعدية التي تعرضت لها المحافظة.

وصرّح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، بأن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث وتم السيطرة على الحريق، إذ نشب عصر اليوم الأحد في مجموعة من النخيل غير المثمرة، بمساحة تقدر ٢٥٠٠ م٢.

وأوضح أن الحريق يرجع سببه إلى الصواعق الرعدية التي تعرضت لها المحافظة اليوم، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عنه إصابات.