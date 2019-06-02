ملعونة وحزينة.. أغرب 10 ضربات جزاء في تاريخ كرة القدم

ماجد محمد(صدى):

ضربة الجزاء هي المنقذ في مباريات كرة القدم، والتي يتمنى أي لاعب الحصول عليها ليضمن هدف محقق بنسبة 90%، وذلك منذ أن تم إضافتها إلى كرة القدم عام 1891م وحتى الآن.

وعلى مدار 128 عامًا، شهدت مختلف ملاعب كرة القدم العالمية العديد من ضربات الجزاء منها الضائعة ومنها ضربة الحظ، ومنها الغريبة جدًا، وهو ما نتناوله في في الموضوع التالي:

أغرب 10 ضربات جزاء في تاريخ كرة القدم

– ضربة الجزاء الحزينة

حصلت ضربة جزاء اللاعب الإيطالي روبرتو باجو على هذا اللقلب، وذلك عنما لم يستطع تسجيلها في مرمى الفريق البازيلي بنهائي بطولة العالم لكرة القدم عام 1994م.

– ضربة الجزاء المضحكة

تعد هذه من أطرف ضربات الجزاء في تاريخ كرة القدم، إذ تعثر اللاعب آشاد علي قبل تنفيذ ركلة الجزاء في مباراة منتخبي المالديف وأفغانستان ليقع أرضًا، لكنه تدارك الأمر بسرعة وحقق هدفًا من ضربة الجزاء.

– ضربة الجزاء الانتقامية

وقعت هذه الضربة بين فريقي بانكوك الرياضي وساتري أونغثونغ، إذ انتقمت كرة القدم من حارس المرمى الذي احتفل بالفوز بعد اصطداها بالعارضة وارتفاعها عاليًا في الهواء، لتعود من جديد وتدخل المرمى محققه هدفًا انتقاميًا.

– ضربة الجزاء باستخدام الكعب

شهدت هذه الضربة صدى واسع على المستوى العربي والعالمي، إذا نفذها لاعب المنتخب الوطني الإماراتي ذياب عوانة في المبارة ضد الفريق الياباني عام 2011، بطريقته الخاصة بعدما ضمن الفوز إذ بلغت النتيجة 5/2 لفريقه، ليقرر الاستدار وضرب الكرة بكعب محققًا هدفًا.

– ضربة الجزاء الملعونة

رغم المحاولات العديدة لإدخال الكرة في المرمى من قبل النجم البرازيلي الذي ضيع ضربة الجزاء عام 1994م، أبت الكرة دخول المرمى، إذ حاول إحراز هدفًا لكنه فشل وحاول مرة أخرى وفشل أيضًا، ليحاول زميله ويفشل أيضًا.

– ضربة جزاء زيدان

تمكن اللاعب الفرنسي زين الدين زيدان من تسمية هذه الضربة التي أحرزها في بطولة العالم 2006 باسمه، نظرًا لمدى غرابتها، إذ سدد الكرة بأعصاب هادئة لتصطدم بالعارضة لكنها تمكنت من اجتياز خط المرمى ومن ثم خرجت وتم احتسابها هدف.

– ضربة جزاء “حافية”

خدع “هالك” اللاعب السابق لفريق زينيت، زميله حارس المرمى أثناء مباراة تدريبية وأرسل حذاؤه أولًا إلى المرمى ثم سدد الكرة محققًا هدفًا غريبًا بدون حذاء.

– ضربة جزاء بمساعدة صديق

للمرة الثانية يتم تحقيق ضربة جزاء غريبة باستخدام الخداع، إذ خدع ليونيل ميسي نجم برشلونة، حارس المرمى بعدما لم ينفذ ضربة الجزاء بل مرر الكرة إلى صديقه ليحرز الهدف.

– ضربة جزاء القدم العجيبة

صد حارس المنتحب الروسي إيغور أكينفييف، ضربة جزاء بطريقة غاية في الروعة في نهائيات كأس العالم في روسيا ضد المنتخب الإسباني