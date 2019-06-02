بالصور.. عدوى انقطاع كهرباء الجنوب تنتقل إلى الرياض

خاص(صدى):

انتقلت عدوى انقطاع الكهرباء من محافظات الجنوب، إلى العاصمة الرياض، إذ لا زالت الكهرباء منقطعة في بعض أجزاء شارع الفروسية بحي السلي شرق مدينة الرياض.

وشهدت عدد من المحال التجارية والشقق السكنية، انقطاع تام للكهرباء في الوقت الذي يتهافت المسوقين على المحال التجارية لشراء مستلزمات عيد الفطر.

والتقطت عدسة ” صدى ” ، صورًا لبعض محال الحلاقة التي استعانت بالشموع؛ حتى تتمكن من الحلق للزبائن نظرا للازحام الذي تشهده بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر.

يشار إلى أن عدد من محافظات الجنوب كانت قد شهدت انقطاع الكهرباء لساعات طويلة أمس السبت واليوم الأحد، إذ اعتذر وزير الطاقة المهندس خالد الفالح عن الأمر، فيما تم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب حدوث الانقطاع.