بالصور.. أحياء الداير بني مالك تستقبل عيد الفطر بالنفايات المتراكمة

خاص (صدى):

تتراكم النفايات في عدد من أحياء محافظة الداير بني مالك، وخاصة حي قسميل، حيث أعرب الأهالي عن انزعاجهم من الأمر.

وأظهرت مجموعة من الصور، النفايات المتراكمة في حي قسميل قبل عيد الفطر المبارك، وكذلك تراكمها قبل عيد الأضحى والفطر من العام الماضي.

وأشارت صحيفة ” صدى ” إلى تراكم هذه النفايات في مادة خبرية من قبل، إذ اشتكى بعض سكان الحي للصحيفة من تكرار المأساة في كل عام وخصوصا في إجازة العيدين.

وطالب السكان، البلدية بوضع حل لتراكم النفايات في الحي والتي تسببت في انتشار الحشرات والأوبئة، قبل أن تحل كارثة بيئية وصحية.

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