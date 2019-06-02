الاتحاد الآسيوي : تعيين 3 مراقبين جدد للمكتب التنفيذي

ماجد محمد(صدى):

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، على أهمية العمل بروح الفريق للارتقاء بمنظومة الكرة الآسيوية.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها آل خليفة في الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي في دورته الانتخابية الجديدة، اليوم الأحد، في باريس.

وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد خلال الاجتماع عن تعيين ممثلين عن ثلاثة اتحادات إقليمية في القارة، كأعضاء مراقبين في المكتب التنفيذي للاتحاد؛ حيث تم المصادقة على تعيين السيد كاناتبيك ماماتوف (قرغيزستان) من اتحاد وسط آسيا لكرة القدم، والسيد أنورا دي سيلفا (سريلانكا) من اتحاد جنوب آسيا، والجنرال سوميوت بومبانمونج (تايلاند) من اتحاد منطقة جنوب شرق آسيا (آسيان).

ويذكر أن سيتم اتخاذ القرار بخصوص ممثلي اتحاد شرق آسيا لكرة القدم واتحاد غرب آسيا لكرة القدم في وقت لاحق.