بالصور.. الدفاع المدني لـ ” المعتمرين “: خدمتكم شرف وسلامتكم مبتغانا

عادل الحربي(صدى):

جسد الدفاع المدني، خلال شهر رمضان 2019 أبهى وأعظم معاني الإنسانية والرحمة تجاه المعتمرين وزاوار بيت الله الحرام من كبار سن أو أطفال.

وبذل الدفاع المدني أقصى جهده لمساعدة المعتمرين كبار السن، والوقوف على خدمتهم وراحتهم لتقضية مناسك العمرة بسهولة ويسر ودون تعب.

وكشفت عدة صور إنسانية رجال الدفاع المدني وتضحيتهم في خدة زوار بيت الله على مدار الساعة، إذ ساعد المرضى وكبار السن بحملهم على الأكتاف والكراسي المتحركة، معبرًا عن جهوده في جملة ” خدمتكم شرف وسلامتكم مبتغانا “.

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