بالفيديو.. العنزي : وضع المصحف تحت الإبط ليس تعظيم لكلام الله

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حكم من يضع المصحف الشريف عند سجود السهو أو متابعة الامام بدون قصد في مواقع غير لائقه بهذا الكتاب المعظم .

وقال الشيخ : يجب على كل مسلم أن يعظم ماعظمه الله، والمصحف كلام الله عز وجل فيجب أن يعظم الإنسان كلام الله عز وجل، ووضع تحت الإبط هذا ليس تعظيم لكلام الله لما يشتمل عليه من روائح وأنه معرض للسقوط.

وتابع : يجب أنه يضعه في مكان مناسب وليس على الأرض أو تحت الإبط فيجب أن يتعظيم المصحف لأنه كلام الله.