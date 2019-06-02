فيديو مؤثر لدعاء ختم القرآن الكريم بصوت الشيخ عبدالله الخليفي قبل عقود

نايف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو قديم، دعاء ختم القرآن الكريم بصوت الشيخ عبدالله الخليفي رحمه الله، في ليلة 29 رمضان عام 1405م.

وأظهر الفيديو، صلاة التراويح في ليلة 29 رمضان من العام المذكور، وتلاوة القرىن من سورة الكافرون وحتى سورة الناس، بالإضافة إلى دعاء مؤثر لختم القرآن.

وامتلت مساجد المملكة وخاصة الحرمين الشريفين، اليوم الأحد، بالمصلين الذين يؤدون صلاة التراويح حيث سيختم معظم الأئمة القرآن الليلة.