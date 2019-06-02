حضن وضحكة.. كوبر يثير جدلا مع رامز في الشلال(فيديو)

أميرة خالد(صدى):

استضاف برنامج رامز في الشلال، اليوم الأحد، مدرب منتخب مصر السابق هيكتور كوبر ليكون ضحية جديدة له في مقلبه الرمضاني.

وانفعل هيكتور كوبر خلال سقوطه في الشلال وحاول أكثر من مرة القفز من داخل القارب في الشلال إلا أن رامز جلال منعه.

وظهر هيكتور كوبر بثبات أنفعالي كبير أمام غوريلا رامز جلال حيث أنحنى لها، ومن ثم توقف أمامها، وعندما كشف رامز المقلب أخذه كوبر بالأحضان وهو مبتسمًا دون أن ينفعل، مما جعل الجمهور من جديد يقولون أن المدير الفني على علم بالمقلب .