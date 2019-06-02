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بالفيديو.. الزعاق: مربعانية القيظ تودع رمضان 30 عاما

بالفيديو.. الزعاق: مربعانية القيظ تودع رمضان 30 عاما
علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن مربعانية القيظ تودع شهر رمضان المبارك بعد أن عاشت به 3 سنوات.

وأوضح ” الزعاق ” في مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن مربعانية القيظ لن تعود في شهر رمضان مرة أخرى إلا بعد 30 عامًا من الآن.

وأعلن في وقت سابق، أن اليوم الأحد هو آخر موسم الكنة وغدًا الإثنين الموافق 3 يونيو 2019، هو أول موسم مربعانية القيظ، وهو بداية موسم الحر الفعلي.

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