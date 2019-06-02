بعد قمم مكة 2019.. قرقاش: الرجوع في الرأي يرجع لضغوط أو نوايا غير صافية

أبوظبي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن الرجوع في الرأي الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع، يرجع لضغوط أو النوايا غير الصافية.

وقال ” قرقاش ” في تصريح له: يبدو لي أن الحضور والإتفاق في الإجتماعات ومن ثم التراجع عن ما تم الإتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط علي الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة.

وانتهت أمس السبت، قمم مكة الثلاث، والتي شارك فيها ممثل عن قطر وهو رئيس الوزراء، الشيخ عبدلله بن ناصر آل ثاني، والتي تم الاتفاق فيها على تهديد الإرهاب الإيراني لأمن المنطقة فيما تحفّظت قطر عن بيان القمة.