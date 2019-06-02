السعدون: أتحداكم.. لن تتمكنوا من رؤية هلال شوال الإثنين

عادل الحربي(صدى):

قبل أيام من عيد الفطر 2019، أُثير جدلًا حول رؤية هلال شهر شوال غدًا الإثنين في المنطقة العربية، حيث يرى البعض أنه لن تتمكن عدد من الدولة من رؤية الهلال بالتالي لن يكون العيد الثلاثاء.

وفي هذا الصدد وقبل أيام من عيد الفطر 2019 قال عادل السعدون، الخبير الفلكي الكويتي إنه يستحيل رؤية هلال شهر شوال يوم غد الاثنين في المنطقة العربية، وخاصة في الكويت.

وأضاف ” السعدون ” : ” الاقتران المركزي سيتم في الساعة الواحدة بعد الظهر؛ ما يعني أن فترة مكث القمر في السماء لن تتجاوز الـ6 ساعات، وهذه مدة غير كافية لرصد الهلال بعد غروب الشمس ” .

واستكمل : ” أتحدى أي فلكي يقول إنه رأى هلال شوال يوم غد الاثنين؛ لأن الأمر يحتاج أن يمكث القمر في السماء مدة أطول من ذلك حتى يتم رصده “.

يذكر أن مركز الفلك الدولي قال اليوم إن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الاثنين بجميع الوسائل من جميع قارة أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا ؛ في حين أن رؤية الهلال ممكنة في بعض الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين باستخدام التلسكوب فقط.