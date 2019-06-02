وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة الشايع بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الشايع الدولية للتجارة في الرياض، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين مع قسم الحد من الخسائر ” الأمن ” في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة للعمل في محلاتها التجارية بالرياض، بشرط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو ابن أو ابنة مواطنة، وحاصل على شهادة الثانوية العامة فما فوق.

وأضافت أن يكون العمر من 24 سنة إلى 35 سنة، مع إجادة اللغة الانجليزية “تحدثًا وكتابة” وبرامج المايكروسوفت أوفيس “الإكسل، ويفضّل من لديهم خبرة عمل سابقة في نفس المجال “الأمن والسلامة”، ويمتلك مهارات في الإدارة والتواصل.

كما أشارت إلى أن الوظيفة توفر راتب شهري يحدد بعد المقابلة الشخصية، مع علاوات سنوية حسب سياسة الشركة، وتأمين طبي يشمل العائلة، بالإضافة إلى بطاقة تخفيض على كل الماركات التابعة للشركة، وتدريب وتطوير مستمر.

ولفتت إلى أنه للتقديم يتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع ذكر في العنوان “الحد من الخسائر – الرياض”: [email protected]