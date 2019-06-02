” بيانات حسابك الإلكتروني ” .. إجراءات التأشيرة الأمريكية الجديدة

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير أمريكية أن وزارة الخارجية وضعت شروطا جديدة للحصول على “ فيزا الولايات المتحدة ” ، تتمثل بحسابات المتقدمين على شبكات التواصل الاجتماعي، وبريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم السابقة.

وتضمنت الطلبات الجديدة، بيانات عن رحلاتهم، أو أي مشاركة محتملة لأقاربهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، ولا يستثنى من الإجراء إلا بعض المنتمين للسلك الدبلوماسي.

وقال خبراء إن الإجراءات لن تساعد في تحسين الأمن القومي الأمريكي، فضلا عن انتهاك خصوصية المتقدمين للتأشيرة.

وقال الخبير في أمن المعلومات، شغالي جعفر، إن الإجراءات الأمريكية الجديدة “ ستتجاوز الخصوصية، التي هي في حدها الأعلى كلمة المرور.