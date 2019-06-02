” التحالف ” يلاحق الحوثيين.. غارات جوية ومصرع قيادي بارز بالضالع

فهمي محمد(صدى):

تمكنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأحد، من استهداف معسكرًا تدريبيًا تابع لمليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة إب وسط اليمن.

وشنت المهاجمات هجومها على معسكر الحمزة الذي تسيطر عليه المليشيات الإيرانية في منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة جنوب شرقي مدينة إب.

كما شنت مقاتلات التحالف غارات على عدة مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقتي سليم وشخب شمال غربي محافظة الضالع.

ولقى عدد من القيادات الحوثية البارزة مصرعهم على أيدي قوات الجيش والمقاومة في الضالع، إذ قتل القيادي البارز العقيد هشام الغرباني.

وتواصل قوات التحالف العربي، والجيش اليمني عملياتها ضد مليشيات الحوثي الإيرانية في مختلف المحافظات اليمنية.