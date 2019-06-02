بالفيديو.. المطلق: زكاة الفطر ” طُهرة وطُعمة ” ولا ينبغي تأخيرها

علي القحطاني(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ عبدالله المطلق، على وجوب الزكاة في المال الموروث الذي حال عليه الحول وهو في البنك .

وأشار ” المطلق ” خلال لقائه في برنامج ” فتاوى ” ، إلى أن الاشتراك في الصناديق الاستثمارية الإسلامية لا شئ فيه، إلا أنه ينبغي على الإنسان السؤال عن خسارة أو ربح الصندوق.

وأفاد بأن البنك لا يزكي عن الإنسان عند المشاركة في هذا الصندوق، وإنما يجب على الإنسان إخراج الزكاة بنفسه.

وأوضح أن زكاة الفطر ليست زكاة أموال وتجب على عموم المسلمين أغنياء وفقراء، وهي مقدار محدد يجب عليهم جميهم من قوت البلد.

ولفت إلى أن الناس يخرجون خبز أو أرز أو عدس أو ذرة أو غيرها وفقًا لقوت البلد، موضحًا أنه ” طُهرة وطُعمة ” فهي طهرة لأنها تطهر الصائم من اللهو، وطًعمة للمساكين والفقراء.

وأكد أنه يتم إخراجها ليلة عيد الفطر المبارك، مع انتهاء رمضان وابتداء شوّال، ويمتد وجوبها إلى صلاة العيد، ولا ينبغي أن تتأخر، فيما يرى بعض العلماء أنها تمتد إلى يوم العيد.

#فيديو | هل تجب الزكاة في المال الموروث الذي حال عليه الحول وهو في البنك؟#قناة_السعودية pic.twitter.com/aceh2BExxO — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 2, 2019