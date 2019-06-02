ترامب يشن هجومًا حادًا على الإعلام الأمريكي ويصفهم بـ ” المزيفين “

واشنطن(صدى):

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن موجة من الانتقادات ضد وسائل الإعلام الأمريكية، متهمًا إياهم بترويج أخبار مزيفة على خلفية وصفه ميجان ماركل زوجة الأمير هاري حفيد ملكة إنجلترا بـ ” الكريهة ” .

وقال ” ترامب ” في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” لم أصف ميجان ماركل بالكريهة وسائل الإعلام المزيفة هي منت ادعت ذلك الخبر، وعلى رأسهم نيويورك تايمز وسي أن أن ” .

وأكمل: ” هل من الممكن أن تخرج تلك الصحف للإعتذار عن تزييف مثل تلك الأخبار؟ أشك في ذلك! ” .

وكانت العديد من الصحف البريطانية، قد نقلوا ذلك الخبر عن وسائل الإعلام الأمريكية، مما أثار غضبًا كبيرًا في وسائل الإعلام البريطانية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي يستعد لزيارة رسمية إلى بريطانيا غدًا الإثنين، ومن المقرر أن يلتقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الثلاثاء المقبل.