تغريم سائق مخالفة مرورية لحك وجهه أثناء القيادة

بكين(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، تلقى سائق صيني مخالفة مرورية بسبب تصويره أثناء استخدامه لـ هاتفه المحمول أثناء قيادة السيارة على الطرق العامة ، وقيمة هذه المخالفة بلغة 50 يوان صيني أي ما يعادل 7.25 دولار أمريكي أو 27.187 ريال سعودي ، ليتضح لاحقاً أن هذا الصيني كان يقوم بـ حك الوجه وليس بالتحدث على الهاتف الجوال أثناء القيادة .

وكانت التقطت صورة للسائق من قبل كاميرة رصد المخالفات المرورية على أحد الطرق الصينية أظهرت أن يد هذا السائق مرفوعة ومثبته على وجهه وكأنه يتحدث عبر الهاتف وهو يقود ، ولكن في الحقيقة كان هذا السائق يقوم بـ حك وجهه أثناء قيادة سيارته على الطرق العامة في مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ الشرقية !!!

تفاصيل هذه الحادثة الغريبة كانت عندما تلقى المواطن الصيني لو مخالفة مرورية برسالة نصية على الجوال بشكل فوري بسبب استخدام الهاتف أثناء القيادة ، ليصدم هذا السائق فهو لم يكن يتحدث على الهاتف بل كان يقوم بـ حك وجه في ذلك الوقت ، وقام لو لاحقاً بالتواصل مع السلطات الحكومية المختصة ليصحح الخطأ الذي وقع عن طريق نشر الأمر على شبكة Weibo الصينية الخاصة بالتواصل الاجتماعي لكي يتم لاحقاً إزالة نقاط المخالفة التي حصدها هذا الضحية مع قيمة المخالفة المالية التي تلقها بسبب تهمة مزيفة من كاميرات رصد المخالفات المرورية .