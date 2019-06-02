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بالفيديو.. لحظة مؤلمة لإخراج طفل حي من حاوية قمامة

بالفيديو.. لحظة مؤلمة لإخراج طفل حي من حاوية قمامة
خالد الظفيري(صدى):

وثَّق مقطع فيديو مؤلم، لحظة العثور على طفل حي داخل حاوية قمامة بمدينة الجهراء في الكويت.

وكان الطفل داخل كيس ملقى في الحاوية، إذ تم إخراجه وهو يبكي بشدة، وقم نُقل إلى المستشفى.

وشهدت الواقعة غضب عارم وموجة استنكار في المجتمع الكويتي، فيما كثفت الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 42 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ايها الزناه وين تروحون من عقاب الله في ذالك اليوم يوم لاينفع مال ولابنون الا من اتى الله بقلب سليم

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