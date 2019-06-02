الكليجة والتمر وحق الملح .. اشهر احتفالات الدول العربية بعيد الفطر المبارك

أميرة خالد(صدى):

تشهد المجتمعات العربية ، العديد من العادات والتقاليد ، حيث تصنع كل دولة الفلكلور الخاص بها ، خاصة في احتفالها بعيد الفطر المبارك .

وهذه أبرز عادات وتقاليد البلاد الإسلامية المتوارثة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ففي المملكة ، قبل العيد، تتحضر الأسرة لشراء الملابس الجديدة والتبضع، وبعد الصلاة، يتبادل المؤمنون عبارات: “ عساكم من عواده ” و ” تقبل الله طاعتكم ” و ” من العايدين الفايزين ” ؛ للدلالة على المباركة والتهنئة.

كما تحضر السيدات ما لذّ و طاب من المآكل الفاخرة والحلويات مثل “ الكليجة “ و ” المعمول ” .

وهناك ما يسمّى “ بالاستراحات ” ويتمّ استئجارها لتجتمع فيها العائلات السعودية بجميع أفرادها في جو عائلي ساحر، كما يتبادل الأهل الزيارات.

أما في العراق بعد صلاة العيد، تذهب الأسر إلى الأهل حيث يتناولون طعام الغذاء، وتهنئتهم بحلول العيد، أما عن المأكولات الشعبية فيأتي المعمول بالتمر والجوز الذي يُطيّب بالهيل وهو يقدّم مع الشاي، بالإضافة إلى حلويات أخرى مثل “ المن والسلوى ” و ” راحة الحلقوم ” ، كأشهر الأطباق اللذيذة المتعارف عليها.

ويستقبل الأطفال العيد في الإمارات بلعب “ الرزقة ” وهي لعبة شعبية في دولة الإمارات، أما البنات والسيدات فتتزينّ بالحنّة على أيديهن وارتداء الزي الشعبي في العيد المتمثل بـ(الكندورة والمخورة والشيلة)، واستخدام العطور لتعطير شعرها وجدله بما يسمى “ العكفة أو العقوص ” .

وتُحضّر أطباق خاصة لهذه المناسبة كـ ” اللقيمات ” و ” البلاليط ” والتمور وبعض الحلويات إلى جانب الشاي والقهوة، ثم يتوجه الأهل إلى الزيارة والحدائق العامة للاحتفال.

في صباح عيد الفطر بمصر ، يرتاد المسلمون المساجد بملابس جديدة، وتحضر السيدات أطيب المأكولات والحلويات مثل كعك العيد والبسكويت والغريبة، ويطيب أكلها مع الشاي الممزوج باللبن، ثم تبدأ بعد ذلك زيارات الأهل، وتُنصب المراجيح ودواليب الهواء في الشوارع والحدائق.

وفي ليبيا ، يرتدي المؤمنون الملابس التقليدية العربية ويتدفقون على المساجد مكبرين مهللين، ثم يتبادلون التهاني مع أقاربهم، وعن أشهى الأطباق التي تؤكل في العيد، فهي “ الفطيرة ” ، و ” الدبلة ” و ” المقرود ” ، وهي أطباق ليبية تقليدية.

فيما يتميز أهل المغرب بالعديد من اللمسات الخاصة في الاحتفالات، وفي عيد الفطر يتم تبادل “ التفكور ” وهي هدية من أم العريس إلى العروس بمناسبة العيد، وتنقش النساء الحناء على أيديهن وأرجلهن برسوم جميلة.

وتبتاع الأسر الملابس التقليدية المغربية، وكذلك تقديم الخطيبة إلى خطيبها في ليلة العيد الفواكه المجففة مثل اللوز والتمر.

ومن أشهر العادات المتوارثة في تونس “ حق الملح ” وهي صورة من صور تكريم جهد المرأة في صباح العيد لجهودها في رمضان وفيها يهدي الزوج زوجته قطعة “ مصوغ ” من الذهب أو الفضة بعد أن يرشف فنجان القهوة التي أعدتها له زوجته.

وهناك أيضاً عادات يشترك فيها المسلمون والبلاد العربية ، منها :

صلاة العيد: يرتدي المؤمنون الملابس التقليدية العربية أو أي رداء جديد، ويتدفقون على المساجد مكبرين مهللين، وبعد انتهاء الصلاة يتبادلون المباركات.

العيدية: يهب الكبار النقود إلى صغار العائلة لشراء الألعاب والحلوى.